Nach dem fünften Sieg in Folge Die Aufholjagd des KFC Uerdingen geht weiter

Nun war die Begegnung zwischen dem KFC Uerdingen und der Ratinger Spielvereinigung Germania 04/19 kein solch großes, aber das Spitzenspiel der Oberliga. Und es war nicht nur vom Niveau her ein gutes Spiel, sondern eine Begegnung auf Augenhöhe, die ebenso knapp war wie das Ergebnis. Die Uerdinger gewannen mit 1:0, feierten den sechsten Pflichtspielsieg in Folge und fügten dem zuvor elf Mal ungeschlagenen Tabellenzweiten eine bittere Niederlage zu. Bitter war sie für die Gäste aus doppeltem Grund, glücklich, aber nicht unverdient für die Gastgeber. Denn es waren zwei Szenen entscheidend, in einer ausgeglichenen Partie, in der die Ratinger in der ersten und die Uerdinger in der zweiten Halbzeit dominant waren und in einem Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Chancen hatten.