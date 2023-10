KFC spielt sich in Rausch Warum Torjäger Dimitrios Touratzidis eiskalt bleibt

War es das, was der KFC Uerdingen in seiner misslichen Situation dringend benötigte? Der Verein hatte in den zurückliegenden Wochen fast ausschließlich negative Schlagzeilen produziert – sehr zum Ärger des Vorsitzenden Marc Schürmann, der als Unternehmer vieles mag, aber das eben nicht. Sportlich hatte die Mannschaft die Erwartungen nicht erfüllt, dümpelte mit neun Punkten aus acht Spielen so gerade noch im Mittelfeld der Oberliga herum, so dass die Unzufriedenheit bei den Spielern und den Fans gleichermaßen groß war. Zudem hatte der Vorsitzende Marc Schürmann im Gespräch mit unserer Redaktion verkündet, dass es sich bei den Altlasten „um keine geringen Summen bzw. einen höheren sechsstelligen Betrag geht“. Inzwischen wurde die Summe, die bei 300.000 Euro liegt, konkretisiert. Viel durfte in dieser gefährlichen Situation nicht mehr passieren. Und die Mannschaft trug ihren Teil dazu bei, die Lage vor immerhin 1.873 Zuschauern zu entschärfen und zu beruhigen, indem sie gegen den SC Union Nettetal einen 6:0 (4:0)-Sieg feierte.