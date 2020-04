Entscheidung des DFB : KFC muss für Geisterspiele sein

Krefeld Am Montag finden sich die 20 Drittliga-Klubs mit dem DFB zusammen. In einer Video-Konferenz soll es um die Ausrichtung der 3. Liga gehen. Wird weitergespielt oder abgebrochen? Die Position des KFC ist für unseren Autor klar.

Soll die Saison in der 3. Liga mit Geisterspielen fortgesetzt oder abgebrochen werden? Acht Vereine haben sich für einen Abbruch ausgesprochen, darunter der SV Waldhof Mannheim, der in den vergangenen Tagen extrem Druck aufgebaut hat. Der Tabellenzweite will nicht mehr spielen und am Grünen Tisch aufsteigen. Jetzt hat er auch noch veröffentlicht, dass der Vater eines Spielers Ende März am Corona-Virus gestorben ist und dies den Verein in seiner Haltung bekräftigt. Das Schicksal des Mannes ist zutiefst bedauernswert, das Vorgehen des Vereins hingegen erbärmlich. Zudem behaupten die Mannheimer, die Mehrheit aller Drittligisten sei für einen Saisonabbruch – fragt sich nur unter welchen Bedingungen. Auch dann noch, wenn es keinen Aufsteiger gibt? Inzwischen ist sogar zu hören, die Mannheimer wollten im Fall von Geisterspielen nicht mehr antreten. Der Verband sollte sich nicht unter Druck setzen lassen und dies zur Kenntnis nehmen. Die im Falle eines Mannheimer Abstiegs möglichen Nachrücker aus Essen oder Elversberg würden sich freuen.