Regionalliga-Lizenz wird beantragt KFC Uerdingen meldet nicht Insolvenz und hinterlegt 35.000 Euro beim Verband

Vier Jahre lang konnte der KFC Uerdingen seine Heimspiele nicht in Krefeld austragen, weil das Stadion Grotenburg nicht zur Verfügung stand. Der Verein musste Stadien in Duisburg, Düsseldorf, Lotte und Velbert anmieten, stieg von der Dritten Liga bis in die Oberliga ab und musst Insolvenz anmelden. Jetzt steht ihm die Grotenburg wieder zur Verfügung und plötzlich darf er sogar wieder vom Aufstieg träumen, weil der souveräne Tabellenführer Sportfreunde Baumberg möglicherweise keine Lizenz für die Regionalliga erhält (siehe unten stehenden Bericht). Laut der Statuten „geht das Aufstiegsrecht nacheinander auf die beiden nächstplatzierten Vereine/Mannschaften über, soweit sie die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen“. Aktuell belegen Ratingen 04/19 und Uerdingen die Plätze zwei und drei, aber auch Schonnebeck und Schwarz-Weiß Essen dürften sich noch Hoffnungen machen. Stellt sich die Frage, ob der KFC im Falle einer sportlichen Qualifikation, die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. Das Stadion ist jetzt zweifellos Regionalliga-tauglich. Aber der klamme Verein? „Wir haben alle Unterlagen für das Verfahren beisammen“, sagt Vorstandsmitglied Sebastian Thißen. „Wir holen gerade nur die notwendigen Originalunterschriften ein und werden die Lizenz Ende der Woche beantragen. Die Sicherheitsleistung in Höhe von 35.000 Euro haben wir beim Westdeutschen Fußballverband bereits hinterlegt.“