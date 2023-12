Beim Verfolger-Duell Trainer Marcus John erwartet in Essen Ruhrpott-Atmosphäre

Der KFC hat sich gut auf die Partie vorbereitet. Dabei kam ihm entgegen, dass er am Montag und Dienstag in Oppum auf dem Kunstrasen trainieren durfte, ehe am Donnerstag der große Umzug erfolgte. Seitdem sind die Blau-Roten beim SC Bayer 05 am Löschenhofweg zu Gast. Und auch dort wurde ihnen am ersten Abend der Kunstrasen zur Verfügung gestellt, weil der Rasen noch nicht hergerichtet war. In dem Fall kein Nachteil.