Nach sechsmonatiger Verletzungspause Alexander Lipinskis Comeback stimmt die KFC-Fans froh

Lipinski wird dem Uerdinger Spiel gut tun und ihm Schwung verleihen – allerdings nicht ad hoc. Auch wenn er natürlich am liebsten sofort in jeder Partie 90 Minuten auf dem Platz stehen würde, so weiß er doch, dass er Geduld haben muss. „Alles, was ich jetzt noch in der Hinrunde bekomme, ist ein Bonus. In der Rückrunde muss ich dann eine vernünftige Vorbereitung absolvieren. Die hatte ich jetzt nicht, bin mitten in der Saison eingestiegen. Deshalb brauche ich noch Zeit, um wieder da zusein, wo ich vergangene Saison aufgehört habe.“