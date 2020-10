1:1 gegen Bayern II : KFC Uerdingen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg

Der Uerdinger Muhammed Kiprit (r.), hier im Zweikampf mit Jamie Lawrence, erzielte das 1:1. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Düsseldorf Der KFC Uerdingen wartet zwar weiter auf den ersten Saisonsieg, doch gegen den Vorjahresmeister FC Bayern München II verdiente sich die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer ein 1:1. Muhammed Kiprit traf für den KFC, Fridolin Wagner flog mit glatt Rot vom Platz.

Die schwarze Serie des KFC Uerdingen hält zwar an, doch es ist Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Nach den beiden Niederlagen zum Auftakt in Ingolstadt (1:2) und gegen Meppen (0:2) sowie dem torlosen Remis in Rostock folgte nun ein gerechtes 1:1 gegen den FC Bayern München II. Damit blieben die Uerdinger zwar saisonübergreifend auch im 14. Spiel in Folge ohne Sieg, doch es ist ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen.

Bei den Uerdingern fehlten neben den Langzeitverletzten Kapitän Assani Lukimya, Jan Kirchhoff, Osayamen Osawe, Peter van Ooijen und Haktab Omar Traore auch Edvinas Girdnainis, der für die Nationalmannschaft Litauens abgestellt wurde, und Adriano Grimaldi, den quasi über Nacht Adduktorenprobleme plagten. Dafür war der zuletzt gesperrte Dave Gnaase wieder von Beginn an dabei. Trainer Stefan Krämer krempelte seine Anfangsformation gehörig um, denn Mike Feigenspan, Kolja Pusch und Heinz Mörschel saßen zunächst einmal auf der Bank. Der Coach setzte auf eine offensivere Formation mit Muhammed Kiprit, Christian Kinsombi und Fridolin Wagner. „Wir wollen das Heimspiel unbedingt gewinnen“, sagte er.

Es war von Beginn an eine Menge los auf dem Rasen der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena, der in einem ziemlich schlechten Zustand ist. Es ging dort ziemlich lautstark zu, wobei die Anweisungen und Ermunterungen in der leeren Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena besonders zur Geltung kamen und beeindruckten. Die beiden Mannschaften lieferten sich einen Abnutzungskampf auf Augenhöhe mit viel Tempo und Engagement, aber ohne Torszenen. Es hatte Seltenheitswert, dass der Ball in den Strafraum kam, geschweige denn, dass es gefährlich wurde. So ging es torlos in die Pause.

Nach dem Wechsel drängten die Bayern vehement auf die Führung und hatten damit Erfolg. Bei einer Flanke von Jamie Lawrence verschätzte sich Uerdingens Verteidiger Christian Dorda und Leon Dajaku köpfte in der 54. Minute zur Führung ein. Die Uerdinger antworteten prompt, ergriffen die Initiative und kamen die Chancen. Christian Kinsombi hatte den Ausgleich quasi auf dem Fuß, doch brachte er den Ball nicht im Netz unter. Muhammed Kiprit machte es besser und erzielte in der 59. Minute das 1:1. Jetzt gab es auch Torchancen, so dass die Begegnung nicht nur tempo-, sondern abwechslungsreich und am Ende spannend war. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff fällte Schiedsrichter Lukas Benen eine extrem harte Entscheidung, als er Fridolin Wagner die Rote Karte zeigte. 30 Sekunden später wollten die Uerdinger einen Handelfmeter, doch da blieb die Pfeife stumm.