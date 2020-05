Am 23. Mai könnte der Neustart erfolgen : Auch der KFC wartet auf das Wort der Kanzlerin

Krefeld Der KFC Uerdingen bereitet sich auf die Fortsetzung der Saison vor, während DFB-Vize Peter Frymuth im Stile eines Profifunktionärs bemüht ist, die Wogen in der dritten Liga zu glätten.

Seit fast zwei Monaten diskutieren die Fußball-Fans darüber, wann sie wohl das nächste Spiel sehen können. Die Frage wird inzwischen von Tag zu Tag intensiver diskutiert und alles deutet darauf hin, dass die Bundeskanzlerin am kommenden Mittwoch endlich eine Entscheidung verkünden wird, nachdem Minister und Ministerpräsidenten sich bereits für einen Neustart der ersten und zweiten Liga ausgesprochen haben. Wenn dem so ist, sollte der Ball am 23. Mai wieder rollen.

Noch nicht endgültig beantwortet ist damit die Frage, ob es auch in der dritten Liga am 23. Mai wieder um Punkte geht. Nachdem Peter Frymuth, Vize-Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und für den Spielbetrieb in der dritten Liga zuständig, in den zurückliegenden Tagen seiner Verärgerung über die Vereine Luft gemacht hatte – sie hatten ihren Streit darüber, ob die Saison mit Geisterspielen fortgesetzt werden soll oder nicht in aller Öffentlichkeit ausgetragen –, präsentierte er sich in der ARD-Sportschau von einer anderen Seite. Dabei kamen zwei ihn prägende Persönlichkeitsmerkmale zum Vorschein: seine Liebe zum Fußball und seine jahrzehntelange Tätigkeit in der Verwaltung.