Vom Auf- zum Abstiegskandidaten : Die verstörende Wandlung des KFC Uerdingen

Krefeld Aus dem Aufstiegsaspiranten ist ein Abstiegskandidat geworden. Das irritiert Spieler, Fans und Gegner. Die tabellarische Situation ist ebenso komfortabel wie gefährlich. Das schürt die Unsicherheit.

Wie die Braunschweiger, die nach der Führung in allen Belangen deutlich überlegen waren, bei ihrem 3:0-Sieg allerdings ihre Tore erzielten, das war erschütternd. Beim Führungstreffer nach einem Eckball sind weder Christian Dorda noch Assani Lukimya noch Manuel Konrad in der Lage, den Ball am Fünf-Meter-Raum weg zu schlagen; auch Mario Erb und Connor Krempicki stehen in der Nähe. Da fehlt den Spielern einfach ein bisschen Kreisliga-Mentalität: einfach weg den Ball!