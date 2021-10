Tore gegen den Abstieg : KFC Uerdingen verstärkt sich mit Stürmer Shun Terada

Krefeld Zwei Tage nach der historischen 0:11-Niederlage gegen Rot-Weiss Essen hat der KFC Uerdingen ein Lebenszeichen gesandt. Er verpflichtet einen bekannten Torjäger, um seine Chancen im Kampf um den Klassenerhalt zu verbessern.

Der KFC Uerdingen hat in seinen bisher elf Regionalligaspielen neun Tore erzielt – zu wenig. Deshalb erhält die Mannschaft Verstärkung. Der 28 Jahre alte, vereinslose Shun Terada wurde verpflichtet. Der Japaner hat zuvor für Wuppertal , Straelen und Oberhausen gespielt und in 68 Regionalligaspielen 20 Tore erzielt.

„Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass Shun sich für den KFC Uerdingen entschieden hat“, sagt der KFC-Vorsitzende Damien Raths. „Mit ihm bekommen wir einen bekannten und erfolgreichen Stürmer, der seine Qualitäten in der Liga bereits unter Beweis gestellt hat. Er wird uns im Offensivbereich enorm verstärken. Wir sind sehr froh, dass sich Shun trotz zahlreicher besserer Angebote für unseren Verein entschieden hat, um diese spannende und schwere Aufgabe mit uns zu meistern. Das spricht für seinen Charakter. Gleichzeitig untermauern wir, dass wir uns noch lange nicht geschlagen geben. Ein besonderer Dank geht an die Sponsoren und Personen, die diese Verpflichtung durch ihr außergewöhnliches Engagement erst möglich gemacht haben. Dies zeigt, dass der Klub ein großartiges Potenzial hat. Wir arbeiten alle daran, die Spielzeit finanziell wie sportlich erfolgreich abzuschließen.“

Nach dem 0:11 gegen Essen : Zweifel an der Regionalligatauglichkeit des KFC sind angebracht

Terada hat seine Torjägerqualitäten bereits in verschiedenen Ligen unter Beweis gestellt. Auch in der Oberliga Niederrhein erzielte er in 53 Spielen 33 Tore. Er soll jetzt schnellstmöglich die Spielberechtigung für den KFC Uerdingen erhalten.