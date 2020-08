Drittligist verstärkt Offensive : KFC holt Ex-Borusse Mike Feigenspan

Düsseldorf Der KFC Uerdingen meldet den nächsten Zugang. Mike Feigenspan wechselt von Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig nach Krefeld. Er soll in der Offensive Akzente setzen.

„Mike hat in der vergangenen Saison bei einem Spitzenteam in der Dritten Liga eine sehr gute Quote im Offensivbereich gehabt. Er hat einige Tore geschossen und vorbereitet – das ist genau das, was wir brauchen“, sagt Geschäftsführer Nikolas Weinhart. Feigenspan absolvierte in der vergangenen Spielzeit 26 Partien für Braunschweig, erzielte dabei fünf Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Vor seiner Zeit in Braunschweig lief der 25-Jährige für die U23 von Borussia Mönchengladbach. In 64 Regionalliga-Partien für die Fohlen erzielte er 20 Tore. Weinhart: „Wir kennen Mike noch sehr gut aus seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach II und freuen uns auf ihn.“