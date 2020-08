Siebter Zugang : KFC Uerdingen verpflichtet Kolja Pusch

Krefeld Der KFC Uerdingen meldet den nächsten Zugang. Kolja Pusch, der zuletzt bei Admira Wacker in Österreich spielte, verstärkt die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer.

Pusch absolvierte am Montag bereits den Corona-Test mit der Mannschaft, die am Mittwoch das Training aufnimmt. „Ich bin froh, wieder in meiner Heimat zu sein“, sagt Pusch. KFC-Geschäftsführer Niko Weinhart ist zuversichtlich: „Er wird uns mit seiner Kreativität gut tun. Außerdem weiß er, wie Aufstieg geht, denn er ist mit Regensburg in die zweite Liga aufgestiegen.“