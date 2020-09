Knatsch in Krefeld : KFC Uerdingen vermisst Unterstützung der Stadt

In sich zusammen gesunken, tief enttäuscht, nachdenklich – Mikhail Ponomarev will nicht länger der Alleinunterhalter sein und überlegt: Macht sein Engagement eigentlich noch Sinn? Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Wenige Stunden sieht es so aus, als würde der Fußball-Drittligist die Konfrontation mit Frank Meyer suchen. Die Uerdinger machen ihrer Enttäuschung Luft, der Oberbürgermeister wehrt sich.

Es klingt in den Ohren vieler Anhänger ziemlich dramatisch, was Mikhail Ponomarev beim Fan-Hearing offenbart. Für manch einen hört es sich an, als stünde der KFC Uerdingen vor dem Aus. Der Präsident spricht mehrmals von einer ernsten, gefährlichen Situation. Auch der Pokalsieger von 1985 kämpfe ums Überleben – mal wieder.

Allerdings sei der Grund nicht finanzielle Misswirtschaft wie in der Vergangenheit. Für Ponomarev sind es aktuell vor allem zwei Gründe, die den Verein ernsthaft bedrohen, die er allerdings nicht zu verantworten hat: die Corona-Pandemie und das fehlende Engagement der Stadt.

info Muhammed Kirpit hat mittrainiert Der KFC Uerdingen hat den Stürmer, den er noch sucht, möglicherweise gefunden. Muhammed Kirpit von Hertha BSC Berlin trainiert am Donnerstag nämlich mit der Mannschaft. Scheint, als sei eine Einigung erfolgt.

Die Corona-Pandemie, die auch alle anderen Vereine mehr oder weniger stark trifft, sorgt für Probleme und ein Missverständnis. Dabei ist der Umgang mit der Rückerstattung von Tickets, die aufgrund ausgefallener Spiele eigentlich anstünde, ein kleineres Problem; ein weiteres war der Gehaltsverzicht der Spieler ob der Situation.

Das Missverständnis gab es beim Thema Merkur Spiel-Arena, in der der KFC auch in der kommenden Saison seine Heimspiele austragen wird. Einige Fans verstanden Ponomarev so, dass es noch keinen Mietvertrag seitens der Uerdinger mit dem Stadionbetreiber D.Live gebe. Im Gespräch mit dieser Redaktion korrigierte Ponomarev den Eindruck und erläuterte den Sachverhalt. „Wir haben Anfang des Jahres einen Vertrag abgeschlossen“, sagt er. „Aber aufgrund der Corona-Pandemie haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Jetzt sind wir mit D.Live in Gesprächen, um die Modalitäten den Gegebenheiten anzupassen.“ Das soll aber in Kürze geschehen, so dass dann der Austragung des ersten Saison-Heimspiel gegen den SV Meppen am 28. September nichts mehr im Wege steht.

Weitaus größere Probleme bereitet Ponomarev das Verhältnis zur Stadt. Der KFC habe schriftlich eine Anfrage an die Stadt gerichtet und einen Monat lang keine Antwort erhalten. Aber das ist es natürlich nicht allein. Vor allem die Sanierung der Grotenburg und das fehlende Trainingsgelände – die Jugend steht ab Dezember ohne einen einzigen Platz da, wenn der Kunstrasen dem Zoo geopfert wird – bereiten größte Probleme, die inzwischen zu einem großen Ärgernis geworden sind. „Wir haben keine Informationen über die Sanierung der Grotenburg“, klagt Ponomarev. „Dabei ist das Stadion das Herzstück eines Vereins.“

Es geht natürlich auch ums Geld. Der KFC muss eine dritte Saison in einer anderen Stadt seine Heimspiele austragen. Das ist nicht nur einmalig im deutschen Profifußball, sondern auch teuer. 1,6 Millionen Euro kostet allein die Miete pro Saison, es fehlen aufgrund der geringeren Zuschauerzahl zudem Einnahmen, die Bindung an die Fans geht verloren. „Und was nach der nächsten Saison ist, weiß ich auch nicht.“ Dabei hatte Ponomarev bereits vor über einem Jahr gefordert, die Stadt müsse sich an den Kosten beteiligen, wenn der Verein noch ein weiteres Jahr auswärts spielen müsse.

Der Adressat der Kritik reagierte prompt via Facebook. Er wies alle Vorwürfe zurück. Es habe ständig Gespräche mit dem Verein gegeben. „Die Stadt kann und darf den KFC nicht direkt finanziell unterstützen“, schrieb Oberbürgermeister Frank Meyer. „Wir können nicht die Mietkosten in Düsseldorf übernehmen. Das gilt auch vier Tage vor einer Wahl.“

Vielleicht wurmte ihn auch, dass der KFC sich ausdrücklich bei Kerstin Radomski für ihr Engagement bedankt hatte. Die CDU-Bundestagsabgeordnete hatte sich dafür eingesetzt, dass der Haushaltsausschuss des Parlaments 3,3 Millionen Euro für die Sanierung der Grotenburg bewilligt hat. Eine Summe, die die Stadt Krefeld ohne das finanzielle Engagement von Mikhail Ponomarev und den Aufstieg des KFC in die 3. Liga wohl nicht erhalten würde. Dass der als Moderator fungierende Verwaltungsratsvorsitzende Andreas Galland einen Protestmarsch in Richtung Rathaus als durchaus möglich in Erwägung gezogen hatte, brachte für Meyer das Fass zum Überlaufen. „Und wenn Herr Galland meint, zu einem Sturm aufs Rathaus rufen zu müssen, dann wissen Sie ja in etwa, mit was für Partnern wir es hier zu tun haben“, keilte Meyer zurück.