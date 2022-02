Rot für Pepijn Schlösser : KFC Uerdingen verliert nach Führung in Unterzahl

Velbert Der KFC Uerdingen hat auch das Kellerduell gegen Borussia Mönchengladbach II verloren. Die Mannschaft von Trainer Alexander Voigt unterlag mit 1:4 und steht unmittelbar vor dem Abstieg in die Fußball-Oberliga. Entscheidend war ein Handspiel von Pepijn Schlösser im eigenen Strafraum.

Trainer Alexander Voigt hatte große Zuversicht ausgestrahlt. „Die Mannschaft ist immer dichter dran. Es liegt jetzt an ihr, sich auch mal zu belohnen“, sagte er. Gegen Borussia Mönchengladbach II sah er dazu die Chance, denn die Gäste überzeugten in den zurückliegenden Wochen nicht durch Stärke und Stabilität. Doch es reichte auch diesmal nicht zum zweiten Saisonsieg für den KFC Uerdingen nach dem 2:0 gegen die Sportfreunde Lotte am 6. Oktober. Die Blau-Roten waren erneut nah dran, verloren aber mit 1:4 (0:0).

Voigt hatte seine Elf gegenüber der 2:3-Niederlage in Aachen auf vier Positionen geändert. Und er wählte auch taktisch eine überaus angriffslustige Formation mit einem 4-3-3-System. Beim gleichermaßen torlosen wie spielerisch torlosen Hinspiel war die Partie ausgeglichen. Das war die erste Halbzeit auch diesmal, allerdings war sie fußballerisch etwas besser und nicht ganz so langweilig, weil beide Mannschaften gewinnen wollten. Allerdings wurd spätestens in Strafraumnähe deutlich, dass sich hier nicht gerade zwei Torfabriken gegenüberstehen. So ging es torlos zum Pausentee.