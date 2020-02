KFC kassiert 0:1-Niederlage in Unterhaching : Uerdingen mangelt es an Durchschlagskraft

Uerdingen mangelt es an Durchschlagskraft

KFC kassiert 0:1-Niederlage in Unterhaching

Unterhaching Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung wartet der KFC Uerdingen im neuen Jahrzehnt noch auf den ersten Punktgewinn. Dem 0:3 gegen Bayern München II folgt eine bittere 0:1-Niederlage bei der Spielvereinigung Unterhaching.

Im Fußball gewinnt bekanntlich nicht immer die bessere Mannschaft. Ein Beispiel dafür lieferte die Partie zwischen der SpVgg Unterhaching und dem KFC Uerdingen. Die Gastgeber, die sich durchaus berechtigte Aufstiegshoffnungen machen, kamen nur einmal durch eine Standardsituation gefährlich vor das Tor des KFC. Aber das genügte vor 7.500 Zuschauern für einen schmeichelhaften 1:0-Sieg. Die Uerdinger müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie aus ihrer deutlichen Überlegenheit kein Kapital geschlagen haben. Es fehlte an der notwendigen Durchschlagskraft und Zielstrebigkeit in der Spitze.

15 Grad, heiter – das Wetter war an diesem 1. Februar ideal, um einen ersten Ausflug in einen Biergarten zu unternehmen. Die Spielvereinigung hat solch einen kleinen, familiären direkt vor dem Stadion. Da diskutierten die KFC-Fans bereits eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff, welche Anfangsformation Teamchef Stefan Reisinger und Trainer Daniel Steuernagel wohl wählen würden. Denn eines war sicher: Sie musste die Mannschaft umbauen. Der Grund: In den gesperrten Assani Lukimya, Man Dieuel Konrad und Jean-Manuel Mbom sowie den verletzten Adam Matuschyk, Alexander Bittroff und Adriano Grimaldi fehlten gleich sechs Akteure, die ansonsten erste Wahl gewesen wären. Zudem wurde Kevin Großkreutz aus dem Kader gestrichen.