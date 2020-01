0:2-Niederlage beim VfL Bochum : Reisinger nach verpatzter Generalprobe des KFC angefressen

Bochum Am Sonntag geht es für den KFC Uerdingen wieder um Punkte. Soll es gegen Bayern München II nicht ein böses Erwachen geben, muss sich die Mannschaft deutlich steigern.

Es ist ein, maximal zwei Grad über dem Gefrierpunkt, Mittwoch Vormittag, elf Uhr, diesig, das Flutlicht brennt. Aber wenn das angeht, kommen sie im Ruhrgebiet zum Platz, auch diesmal. 500 Zaungäste verfolgen das Testspiel zwischen dem VfL Bochum und dem KFC Uerdingen, das der Zweitligist verdient mit 2:0 gewinnt. Mit einem Doppelschlag hat er in der Anfangsphase die entscheidenden Treffer markiert, die Gäste haben den Auftakt schlichtweg verschlafen.Damit hat der Drittligist seine Generalprobe vor dem ersten Meisterschaftsspiel des Jahres 2020 am Sonntag (14 Uhr) gegen den FC Bayern München II verpatzt. Soll die Premiere gelingen, müssen die Blau-Roten zulegen. Vor allem die erste Garnitur des KFC, der in der Halbzeit komplett durchwechselte, enttäuschte. Nach dem frühen Rückstand durch Treffer von Danny Blum, der schön in die Schnittstelle startete und Torhüter Lukas Königshofer austanzte, und dem Flachschuss von Vitaly Janelt von der Strafraumgrenze fingen sich die Gäste zwar, was die Defensivarbeit anbelangt, doch was sie offensiv boten, war viel zu wenig. Nur drei Mal kamen sie in Strafraumnähe, das VfL-Tor geriet nicht ein einziges Mal ernsthaft in Gefahr.