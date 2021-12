1:3 gegen den SV Lippstadt : Abwärtstrend des KFC setzt sich fort

Krefeld Der KFC Uerdingen kassiert gegen den SV Lippstadt die insgesamt jetzt 13. Saisonniederlage. Der Klassenerhalt ist durch das 1:3 wieder ein Stück unwahrscheinlicher geworden.

„Ich glaube weiterhin fest an den Klassenerhalt“, hatte Trainer Alexander Voigt im Vorfeld der Partie gesagt. Direkt vor dem Anpfiff hatte der oberste Uerdinger Übungsleiter ein weiteres Personalproblem zu lösen, denn der etatmäßige Rechtsverteidiger, der Niederländer Pepijn Schlösser fiel mit einer Corona-Erkrankung aus. „Ihm geht es soweit ganz gut. Das ist das Wichtigste. Wann er wieder für uns spielen darf, hängt auch von den niederländischen Gesundheitsbehörden ab“, berichtete der sportliche Leiter Patrick Schneider. Trainer Voigt beorderte Jason Prodanovic von der linken auf die rechte Abwehrseite und ließ Erdinc Karakas auf links verteidigen. Im Übrigen spielten die Uerdinger in einem 4-3-3-System mit Doppel-Acht.

Das Problem der frühen Gegentore vermochte auch diese taktische Umstellung nicht zu lösen. Diesmal fiel das 0:1 in der sechsten Minute. Henri Matter zog aus gut 20 Metern ab und gegen seinen platzierten Schuss war Jovic machtlos. Allerdings, das, was seine Vorderleute in der Situation an Defensivleistung anboten, verdiente den Namen nicht, hatte eher was von Begleitschutz für den Torschützen.