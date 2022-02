2:3-Niederlage bei Alemannia Aachen : KFC Uerdingen verliert das Kellerduell auf dem Tivoli

Aachen Der KFC Uerdingen findet in der Fußball-Regionalliga West nicht den Anschluss an die Nicht-Absteigsplätze. Die Mannschaft von Trainer Alexander Voigt verliert das Kellerduell bei Alemannia Aachen mit 2:3. Die äußerst schwache Partie offenbarte, dass beide Mannschaften zurecht unten stehen.

Die Uerdinger zeigten zu Beginn, dass sie sich wehren wollten. Trainer Alexander Voigt hatte seine Elf gegenüber dem 2:2 in der Vorwoche gegen den 1. FC Köln II nur auf zwei Positionen verändert: Für den gesperrten Baba und Leon Augusto kamen Jonathan Canto und Charles Atsina in die Anfangsformation. 20 Minuten benötigten die Gastgeber, um zu ihrer ersten Chance zu gelangen. Lukas Wiltons Kopfball ging knapp am Tor vorbei. Die Gäste schienen die Partie defensiv im Griff zu haben, ohne jedoch offensiv Akzente setzen zu können. Umso ärgerlicher war, dass sie in der 38. Minute nach einer harmlosen Flanke an den zweiten Pfosten, die Torhüter Justin Ospelt hätte pflücken müssen, in Rückstand gerieten. Dort stand ausgerechnet der im Winter von der Alemannia verpflichtete ehemalige Uerdinger Selim Gündüz, der, von Pepijn Schlösser ungehindert, den Ball über die Linie drückte und den Treffer euphorisch feierte. Der Bann war gebrochen. Nur 130 Sekunden später erhöhte Marco Müller aus zehn Metern unhaltbar zum 2:0. Shun Terada vergab zwei Minuten vor der Pause die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, als er fünf Meter vor dem Tor zu lange zögerte.