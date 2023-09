0:2-Niederlage beim VfB Hilden KFC Uerdingen findet überhaupt nicht ins Spiel

Die Gäste wurden mit dem ersten Vorstoß der Gastgeber ins Mark getroffen. Das Wort Vorstoß ist durchaus wörtlich zu verstehen, denn KFC-Verteidiger Michael Blum, der zunächst noch auf der Linie retten konnte, beklagte heftig, dass dem Treffer von Amin Bouzraa im Nachschuss, ein Foul voraus gegangen war, das zumindest der Assistent hätte sehen müssen. Zehn Minuten später hätte die Gastgeber allerdings auf 2:0 erhöhen müssen, als sich Pepijn Schlösser von Said Harouz vernaschen ließ und Maurice Haar in höchster Not für den schon geschlagenen Torhüter Robin Udegbe größeres Unheil verhinderte. 100 Sekunden später parierte der Keeper dann einen gefährlichen Schuss von Patrick Percoco. Die beste Chance hatte der KFC fünf Minuten vor der Pause nach schöner Vorarbeit von Weber, als Justin Klein und Dimitrios Touratzidis den Ball jedoch nicht übe die Linie bekamen. So war die Pausenführung des VfB gegen die offensiv harmlosen und defensiv arg wackeligen Uerdinger absolut verdient.