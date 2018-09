KFC Uerdingen verliert beim Karlsruher SC mit 0:2

Karlsruhe Drittliga-Spitzenreiter KFC Uerdingen ist beim Karlsruher SC gestolpert. Die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer unterlag mit 0:2, bleibt aber Tabellenführer.

Dafür feierte Maurice Litka, der im Sommer vom FC St. Pauli ausgeliehen wurde, aber nach einem Sturz im Freibad an der Schulter operiert werden musste, sein Debüt im KFC-Trikot. Zudem stand Jan Holldack erstmals in der Startformation.

Obwohl die Gastgeber aus ihren drei Heimspielen zuvor nur zwei Punkte geholt und deutlich besser abgeschnitten hatten, wählte KSC-Trainer Alois Schwartz erneut eine offensive Taktik. Lorenz mit einem Kopfball nach 48 Sekunden und Fink ebenfalls per Kopf signalisierten dies bereits in der Anfangsphase. In der 24. Minuten überstanden die Uerdinger noch mit viel Glück eine turbulente Situation im Strafraum, doch dann war es so weit: Nach 298 Minuten ohne Gegentor kassierte der KFC den ersten Treffer in dieser Saison auf fremdem Platz. Nach einer Ecke köpfte Daniel Gordon ein. Das regte KFC-Torhüter René Vollath verständlicherweise auf, denn es war ein Treffer mit Ansage – Gordon stad zum dritten Mal bei einer Standardsituation frei. Nach dem Rückstand wurden die Uerdinger spielbestimmend. Einen Schuss von Oguzhan Kefkir lenkte KSC-Torhhüter Benjamin Uphoff noch gerade um den Pfosten. „Das war eine ganz starke Leistung des KSC in der ersten Halbzeit“, sagte Uerdingens Manager Niko Weinhart.