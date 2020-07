Neun Spiele ohne Sieg : KFC Uerdingen verliert bei Hansa Rostock

Zweiter Sieger waren die Uerdinger in Rostock so wie hier Boubacar Barry gegen das Hansa-Trio. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Rostock Der KFC Uerdingen taumelt dem Saisonende entgegen. Er blieb auch im neunten Spiel in Folge ohne Sieg und verlor beim FC Hansa Rostock mit 0:1. Daniel Hanslik traf für die Gastgeber, die noch vom Aufstieg träumen dürfen. Vor dem Stadion feierten 2000 Fans ihr Team.

Das fünfte Auswärtsspiel nach der Corona-Zwangspause unterschied sich in einem Punkt extrem deutlich. Während in Mannheim, Magdeburg, Jena und Kaiserslautern weder Fans noch ein größeres Polizeiaufgebot rund um die Stadien zu sehen waren, war das in Rostock ganz anders. Bei Sonnenschein pilgerten rund 2000 Fans in Trikots, mit Fahnen und Bierflaschen zum Ostseestadion. Zuvor hatten sie eine Demonstration unter dem Motto „Achtung DFB/DFL: Kein Saisonstart ohne Fans!“ angemeldet, die von den Behörden genehmigt worden war. Und während im Stadion der Ball rollte, harrten sie auf dem Vorplatz aus, wohlwissend, dass es für ihren FC Hansa die letzte Chance ist, mit einem Sieg den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen zu wahren.