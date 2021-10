0:4-Niederlage bei Fortuna Köln : KFC Uerdingen fehlt es erneut an Durchschlagskraft

Köln Für den KFC Uerdingen ist der Aufstiegsaspirant Fortuna Köln eine Nummer zu groß. Der Drittliga-Absteiger verliert in der Domstadt verdient mit 0:4 und trägt weiterhin die Rote Laterne der Fußball-Regionalliga.

Hatte es am Niederrhein den ganzen Vormittag geregnet, so war es in der Domstadt trocken. Anstatt Fritz-Walter-Wetter und aufgeweichtem Rasen herrschten dort beste Bedingungen. Nur beim KFC war dies nicht der Fall, denn neben den vier Langzeitverletzten sowie den beiden gesperrten Spielern Erdinc Karakas und Tom Fladung hatten sich zwei weitere Spieler kurzfristig abgemeldet: Torjäger Shun Terada klagte über muskuläre Probleme und Marco Cirillo über einen grippalen Infekt. Aber angesichts eines 28-Mann-starken Kaders bekamen die Uerdinger natürlich eine Elf auf das Feld.

Der Sportliche Leiter Patrick Schneider und Trainer Dmitry Voronov hatten gefordert, die Mannschaft solle an die gegen Wuppertal gezeigte Leistung anknüpfen, mutig und willensstark auftreten. Diese charakterlichen Tugenden sind Selbstverständlichkeiten und reichen natürlich nicht, um in der Regionalliga mithalten zu können. Die Uerdinger kamen der Forderung nach und machten mit, gerieten jedoch in der 17. Minute nach einer Standardsituation in Rückstand. Nach einem Freistoß von Suheyel Najar war der lange Dominik Lanius mit dem Kopf zur Stelle, den Luca Jensen nicht stoppen konnte. Gegen den Kopfball war Torhüter Jonas Brendieck machtlos. Die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und hatten zehn Minuten später ihre beste Offensivaktion. Nach einem schön vorgetragenen Konter traf Pepijn Schlösser jedoch nur das Außennetz. So ging es mit der knappen Führung der Fortunen in die Pause.