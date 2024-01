Verletzung im Test bei Fortuna Düsseldorf II KFC Uerdingen bangt um Torjäger Hinata Gonda

Auch Trainer Marcus John war zufrieden. „Das waren zwei gute Fitnesseinheiten“, sagte er. „Wir haben gerade heute viel gegen den Ball arbeiten müssen. In den ersten 20 Minuten haben wir uns schwer getan, weil die Spritzigkeit noch nicht so da ist. „Am Samstag war vieles sehr behäbig, aber das Ergebnis okay, heute war es ein flottes Spiel. Einige hatten aufgrund der Witterungsverhältnisse das erste Mal in diesem Jahr Fußballschuhe an, das darf man nicht vergessen. Wir haben noch etwas Zeit.“ Erst am 18. Februar geht es wieder um Punkte.