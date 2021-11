Wieder im Tiefschlaf : KFC Uerdingen verliert auch beim Kellerkind auf Schalke

Gelsenkirchen Die Uerdinger verschlafen bei der 1:4-Niederlage wieder den Auftakt, spielen dann ordentlich und lassen sich am Ende gehen. So steht die nächste Pleite zu Buche.

Die Erinnerungen an das alte Parkstadion helfen ebenso wenig wie die dort einstmals gefeierten Erfolge. Die Gegenwart sieht anders aus. War der KFC Uerdingen vergangenen Dienstag beim Pokal-K.o. in Dingden auf einer herrlichen Anlage mit einem großen, wunderschönen Vereinsheim zu Gast, so war das alte, umgebaute Parkstadion eine äußerst unwirtliche Sportstätte. Und ähnlich trostlos wie die nass-kalte Witterung – bei kühlen drei Grad peitschte der Wind durch das Rund – war auch das Spiel zwischen dem abstiegsbedrohten SC Schalke 04 II und dem So-gut-wie-sicher-Absteiger KFC Uerdingen. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit fertigten die Königsblauen die Gäste mit 4:1 (1:0) ab.