1:3 gegen Rot-Weiss Essen Dimitrios Touratzidis lässt die Grotenburg beben

Das war gut, denn es wurde nicht abgewartet, sondern von der ersten Sekunde an auf Tempo und Kampfkraft gesetzt. So sprangen die KFC-Fans nach nur 30 Sekunden auf, als Takumi Yanagisawa aussichtsreich geschickt wurde, aber die Fahne des Linienrichters zeigte Abseits an. Doch dann zeigte sich schnell der erwartete Bild: Der Drittligist übernahm das Kommando und drängte den Oberligisten in die Defensive. Doch es kam alles anders. In der 13. Minute explodierte die Grotenburg, als Dimitrios Touratzidis auf Zuspiel von Pascale Talarski den Außenseiter in Führung brachte. Nach 20 Minuten hatten die Gäste ihre erste große Chance, doch Torhüter Marvin Gomoluch parierte den Schuss von Leonardo Vonic. Auf der anderen Seite eine ähnliche Szene wie vor dem Führungstreffer, doch spitzelte Takumi Yanagisawa diesmal den Ball nach Zuspiel von Talarski knapp am Tor vorbei. Eine Minute vor der Pause hatten die Uerdinger den Torschrei auf den Lippen, doch der von Maik Odenthal bestens in Szene gesetzte Alexander Lipinski schoss knapp am Tor vorbei. So war die Halbzeitführung absolut verdient.