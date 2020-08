Knappe 1:2-Niederlage : KFC Uerdingen verkauft sich beim SC Paderborn teuer

Paderborn KFC-Trainer Stefan Krämer testete bis auf Heinz Mörschel alle Neuzugänge. Erst am Spieltag wurde Mike Feigenspan von Eintracht Braunschweig verpflichtet.

Im zweiten Testspiel der Vorbereitung unterlag der KFC Uerdingen am Donnerstag Mittag dem Bundesliga-Absteiger SC Paderborn mit 1:2 (1:0). Unter Ausschluss der Öffentlichkeit boten beide Teams im Nachwuchsleistungszentrum der Westfalen eine ansprechende Partie mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Die Gastgeber gingen durch einen Distanzschuss von Marlon Ritter (42.) in Führung.

Nach der Pause glich Christian Kinsombi nach einem schweren Patzer des Paderborner Torhüter aus (65.). Bis zum Abpfiff ergaben sich auf beiden Seiten reichlich Torchancen. Pech hatte Uerdingens Torwart Julius Paris in der 85. Minute, als ihm einen Schuss von Christopher Antwi-Adjei durch die Beine ins Tor kullerte. Sekunden vor dem Abpfiff vergab Kinsombi eine gute Einschussmöglichkeit zum Ausgleich. Zum Einsatz kam in der zweiten Halbzeit Mike Feigenspann, der am morgen vom Zweitliga-Auftsteiger Eintracht Braunschweig verpflichtet wurde und sowohl auf der rechten und linken Außenbahn einen sehr guten Eindruck hinterließ.