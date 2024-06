Neue Gesichter Der KFC Uerdingen präsentiert erste Neuzugänge

Lange war es still an der Grotenburg, am Freitag wurde das Schweigen endlich gebrochen. So wurde am Freitagabend zunächst Ben Klefisch als Neuzugang vorgestellt. Der 21-Jährige war zuletzt für die zweite Mannschaft des SC Paderborn aktiv, wo er in der abgelaufenen Regionalliga-Saison auf insgesamt 18 Einsätze kam, sechs Mal in der Startelf stand und zwölf Mal eingewechselt wurde. „Ben ist ein sehr gut ausgebildeter und technisch starker Spieler. Er hat seine Stärken sowohl am Ball als auch in der Rückwärtsbewegung“, so Adalet Güner in der Mitteilung über den zentralen Mittelfeldmann.