Erste Niederlage im Trainingslager: KFC Uerdingen unterliegt dem FC Zürich 1:3

Robert Müller (links) und Johannes Döfler (rechts) nehmen einen Züricher Spieler in ihre Mitte. Foto: Jennifer Schims

Belek Im dritten Testspiel kassiert der Fußball-Drittligist die erste Niederlage. Sie war unnötig, aber am Ende verdient.

Jetzt hat es den KFC Uerdingen auch mal erwischt. Im dritten Testspiel im zehntägigen Traineringslager in Belek setzte es eine Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer unterag gegen den FC Zürich mit 1:3 (1:1). Maurice Litka hatte die Uerdinger nach nur 158 Sekunden in Führung gebracht. Rodriguez (33.) glich aus, am Ende entschied Kololli mit einem Doppelschlag (84./90.) die Partie.