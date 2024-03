Neue Ära hat begonnen Vierteljahrhundert währende Feindschaft ist endlich beendet

Natürlich wurde nicht sofort eine neue Freundschaft ausgerufen und die große Liebe bekundet. Vielmehr habe man sich in zahlreichen Gesprächen vorsichtig genähert und klare Trennlinien gezogen. „Es bleibt dabei: Bayer ist für den leistungsorientierten Nachwuchs zuständig, der KFC für den Profifußball. Wir bilden bis zur C-Jugend aus, ab der B-Jugend übernimmt der KFC. Wir sind mit der Kooperation sehr zufrieden, es funktoniert super. Ich hoffe, dass es so weitergehen kann.“ Damit verbindet sich auch ein weiterer Ausbau der Infrastruktur beim SC Bayer, nämlich der Bau eines weiteren Kunstrasenplatzes. So weit Vergangenheit und Gegenwart.