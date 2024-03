Pokalknüller zwischen KFC und RWE Auftakt der Renaissance der Grotenburg in einem würdigen Rahmen

Es ist eine wechselvolle Geschichte, die die Blau-Roten und die Rot-Weissen verbindet. Derzeit stehen letztere sehr gut da. Die Essener, die eineinhalb Jahrzehnte benötigten, um endlich aus der Regionalliga heraus zu kommen, peilen den Durchmarsch in die zweite Liga an – in dieser, spätestens aber in der nächsten Saison. Die Uerdinger hingegen kämpfen wirtschaftlich wieder einmal ums Überleben und sportlich um die Rückkehr in die Regionalliga.