Samstag bei Alemannia Aachen : KFC Uerdingen und ein Wiedersehen mit Selim Gündüz

Krefeld Selim Gündüz absolvierte zwölf Drittligaspiele für den KFC Uerdingen. Am Samstag kommt es zu einem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub, denn der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler ist einer von neun Zugängen von Alemannia Aachen in der Winterpause.

„In Deutschland gilt Recht und Ordnung, Gesetze und richterliche Beschlüsse zählen“, so Gündüz im „Reviersport“. „Der KFC versucht aber scheinbar sich darüber hinwegzusetzen.“ Einmal so richtig in Fahrt trat er nach: „Nach dem Rauswurf von Heiko Vogel hat man mich einfach links liegen gelassen. Ich bin kein Mensch, der sich an irgendjemanden rächen will oder dergleichen. Es war einfach kein respektvoller Umgang. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens.“ Sein Fazit: „Ich würde niemandem raten, zum KFC Uerdingen zu wechseln – für kein Geld der Welt.“