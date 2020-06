1:1 gegen Chemnitz : Misserfolgsserie des KFC Uerdingen hält an

Kampf war Trumpf: Der Uerdinger Christian Kinsombi setzt sich gegen Tobias Müller durch. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Düsseldorf Der KFC Uerdingen hat seine schwarze Serie noch nicht beendet. Die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer blieb auch im achten Spiel ohne Sieg und musste sich mit einem 1:1 gegen den abstiegsbedrohten Chemnitzer FC begnügen.

Es war kein gutes, aber ein umkämpftes Spiel, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. Am Ende trennten sich der KFC Uerdingen und der Chemnitzer FC leistungsgerecht 1:1.

Nach sieben Spielen ohne Sieg hängt bei manch anderem Verein der Haussegen schief. Doch beim KFC Uerdingen wurde die Negativserie überraschend gelassen zur Kenntnis genommen. Das mag natürlich auch damit zusammenhängen, dass es für die Blau-Roten um nicht mehr allzu viel geht. Doch hatte Präsident Mikhail Ponomarev in der Vergangenheit auch schon anders reagiert. Doch diesmal fiel seine Analyse anders aus als in früheren Zeiten. Ponomarev hat die Misserfolge entsprechend eingeordnet. Damit liegt er auf einer Linie mit Trainer Stefan Krämer. „Die Ergebnisse sind nicht wunschgemäß, doch waren die Leistungen – mit Ausnahme der Begegnungen in Jena und Kaiserslautern – nicht so schlecht“, erklärt der Coach. „Vor allem, wenn man bedenkt, dass bei uns ein ganzer Mannschaftsteil weggebrochen ist. Das kann keine Mannschaft ohne weiteres verkraften.“ Tatsächlich fehlen dem KFC in Tom Boere, Osayamen Osawe und Adriano Grimaldi alle drei Stürmer verletzungsbedingt.

Gegen den abstiegsbedrohten Chemnitzer FC, der unbedingt punkten musste, wenn er den Abstieg verhindern will, bot Krämer in der Spitze erneut Ali Ibrahimaj auf, der bei der bitteren 1:2-Niederlage gegen Würzburg die Uerdinger in Führung gebracht hatte; als zweite Spitze Dennis Daube. Zwischen den Pfosten feierte Lukas Königshofer sein Comeback, der unmittelbar vor dem Restart im Training bei einem Zusammenprall einen Bluterguss erlitten hatte. Rene Vollath, der zuletzt das Tor gehütet und mit guten Leistungen überzeugt hatte, musste wegen muskulärer Probleme passen.

Die Begegnung war von Beginn an umkämpft, was angesichts der Situation der Gäste nicht überraschte - und auf dem Rasen ging es auch entsprechend lautstark zu. Bis zur Trinkpause, die angesichts der 30 Grad nach 20 Minuten eingelegt wurde, gab es keine Chancen, wohl aber dann den ersten Wechsel: für den verletzten Hakim Guenouche kam Boubacar Barry. Jeweils einen Schuss gaben beide Mannschaften in der ersten Halbzeit ab: Der Distanzschuss des Chemnitzer Kapitäns Niklas Hoheneder verfehlte knapp das Tor, Manuel Konrad hingegen traf Sekunden vor der Pause mit einem abgefälschten Schuss ins Schwarze. Es war sein erster Treffer seit fast drei Jahren. Am 24. September 2017 hatte er für Darmstadt 98 getroffen.

Nach dem Wechsel drängte Chemnitz vehement auf den Ausgleich und warf mit dem Mute der Verzweiflung alles nach vorn. Pech hatte Philipp Hosnier, dessen Schuss fünf Minuten nach Wiederbeginn an den Pfosten klatschte. Eine Viertelstunde später traf Rafael Garcia die Latte. Mannschaften aus dem Tabellenkeller mangelt es eben oft auch an Glück. Die Uerdinger konzentrierten sich auf eine ordentliche Defensivarbeit und lauerten auf Konter - vergebens. In der 87. Minute erzielte Dejan Bozic den für die Gäste nicht unverdienten Ausgleich.

Am kommenden Dienstag (19 Uhr) tritt der KFC Uerdingen im vorletzten Meisterschaftsspiel der Saison beim Aufstiegsaspirant FC Hansa Rostock an.

Statistik:

Uerdingen: Königshofer - Bittroff, Girdvainis, Lukimya, Dorda - Manuel Konrad - Kinsombi (58. Pflücke), Daube (63. Großkreutz), Matuschyk, Guenouche (22. Barry) - Ibrahimaj (58. Evina) - . - Trainer: Krämer

Chemnitz: Jakubov - Itter (63. Tuma), Hoheneder, Reddemann, Sirigu (63. Milde) - Garcia (82. Sturm), Tobias Müller (72. Krebs), Tallig (46. Langer), Bonga - Hosiner, Bozic. - Trainer: Glöckner

Schiedsrichter: Mitja Stegemann (Bonn)

Tore: 1:0 Manuel Konrad (45.+1), 1:1 Bozic (87.)

Zuschauer: keine