Trotz Insolvenzantrag : KFC Uerdingen will in der Regionalliga antreten

In Velbert trägt der KFC in der kommenden Saison seine so genannten Heimspiele aus. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Auf diese Nachricht haben die 19 anderen Vereine und viele tausend Fans extrem lange warten müssen: Der KFC Uerdingen tritt in der Fußball-Regionalliga an, die in zwölf Tagen beginnt. Allerdings meldet der Verein Insolvenz an und bekommt daher neun Punkte abgezogen.

Der KFC Uerdingen hat beim Amtsgericht Krefeld die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt, will aber in der Fußball-Regionalliga spielen. Die Uerdinger, denen neun Punkte abgezogen werden, sind damit der Abstiegskandidat Nummer eins. Der Verein entschied sich für diesen Weg, nachdem es ihm trotz wochenlanger Suche nicht gelungen ist, Geldgeber zu finden. Die Schulden sollen sich auf rund 800.000 Euro belaufen, davon rund die Hälfte beim Finanzamt.

Es ist das vorläufige Ende einer Odyssee. Ende Mai hatte der Pokalsieger von 1985 eingeräumt, die vom Deutschen Fußball-Bund geforderten Sicherheiten in Höhe von rund sieben Millionen Euro nicht leisten zu können, so dass er für die Dritte Liga keine Lizenz erhielt. Investor Roman Gevorkyan zog sich daraufhin zurück. Damit war die Fortführungsprognose der sich in einem Insolvenzverfahren befindenden GmbH hinfällig, so dass das Unternehmen abgewickelt wird.

Das Finanzamt machte jedoch eine Organschaft der GmbH mit dem Verein geltend, forderte rund 400.000 Euro und sperrte die Konten des Vereins, der damit handlungsunfähig war. Er konnte keine Verträge abschließen – weder mit Trainern oder Spielern, aber auch nicht mit Sponsoren. All das muss nun zwölf Tage vor dem Regionalliga-Start geschehen, ebenso der Mietvertrag in Velbert. Denn in der 45 Kilometer entfernten niederbergischen Stadt wollen die Uerdinger in der kommenden Saison ihre Heimspiele austragen, weil das heimische Stadion Grotenburg, das im Mai 2018 aus Sicherheitsgründen gesperrt wurde, weiterhin nicht zur Verfügung steht.