Auch Barini muss gehen : KFC Uerdingen trennt sich von Trainer Voronov

Nicht mehr Trainer des KFC: Dmitry Voronov. Foto: Thorsten Tillmann

Krefeld Der KFC Uerdingen ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. Nach einer Analyse der sportlichen Situation hat die Klubführung Dmitry Voronov freigestellt. Ouadie Barini muss den Verein verlassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Paukenschlag am Dienstagabend! Der KFC Uerdingen trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Dmitry Voronov. Das teilte der Verein per Pressemitteilung mit. Zu der Entscheidung ist demnach das Sportliche Führungsteam nach einer Analyse der bisherigen Saison gekommen. Wer Nachfolger von Voronov wird, ist noch offen.

Vorerst soll der Sportliche Leiter Patrick Schneider die Mannschaft in der Regionalliga West verantworten. Aktuell laufen laut Verein aber bereits Gespräche mit möglichen neuen Trainer-Kandidaten.

Voronov musste gehen, weil der KFC Uerdingen trotz des extrem schlechten Starts in die Regionalliga-Saison noch an den Klassenerhalt glaubt. „Wir glauben weiterhin fest daran, dass wir die Liga halten können, jedoch stagnierte zuletzt die sportliche Entwicklung“, wird Damien Raths in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Mit Voronov habe man keine gute Zukunft gesehen – zumindest nicht in der ersten Mannschaft. Im Verein bleiben soll der nun Ex-Trainer aber dennoch. „Auch aufgrund seines Engagements im Sommer war es überhaupt möglich, eine Regionalligamannschaft für die aktuelle Saison zu stellen und am Spielbetrieb teilzunehmen. Wir werden mit Dmitry auch in Zukunft einen gemeinsamen Weg beschreiten und ihn in einer anderen Position im Verein einsetzen“, sagte Raths.

Neben Voronov muss auch Offensivspieler Ouadie Barini die Mannschaft verlassen. Das gab der KFC in der selben Mitteilung bekannt. Er bestritt in dieser Saison zehn Spiele für Uerdingen und schoss dabei zwei Tore. In fünf Spielen führte er die Mannschaft sogar als Kapitän aufs Feld, bevor er für die vergangenen drei Partien gegen den SV Straelen, den Wuppertaler SV und Fortuna Köln nicht mehr berücksichtigt wurde.

Der KFC Uerdingen steht aktuell abgeschlagen mit Minus drei Punkten auf dem letzten Rang in der Regionalliga West. Das rettende Ufer ist derzeit 16 Punkte entfernt.

(dör)