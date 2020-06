Vorzeitige Vertragsauflösung : KFC Uerdingen und Roberto Rodriguez gehen getrennte Wege

Krefeld Der 29 Jahre alte Schweizer, dessen Vertrag noch bis zum Sommer 2021 lief, wird die Uerdinger am Saisonende verlassen. Möglicherweise ist es nur der erste von mehreren Spielern, mit dem ein Auflösungsvertrag angestrebt wird.

Roberto Rodriguez fühlte sich schon seit Wochen, seit Monaten nicht mehr richtig wohl. Eigentlich ist der Schweizer nie heimisch geworden – nicht in Uerdingen, nicht in der Dritten Liga. Das wiederum kann bei der Betrachtung der Voraussetzungen nicht verwundern. Auf der einen Seite der Techniker mit gutem Auge, auf der anderen Seite die kampfbetonte, wilde Dritte Liga. Das passt nicht. Eineinhalb Jahre nach der Unterzeichnung des bis Sommer 2021 laufenden Vertrags sind beide Seiten zu der Überzeugung gelangt, dass es keinen Sinn macht, nur um des Geldes und Vertrages willen, das kommende Jahr noch gemeinsam zu verbringen. So haben sich der KFC und Rodriguez auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Am Training am Montag nahm Rodriguez schon nicht mehr teil. Im Internet soll er bereits seinen geplanten Umzug angekündigt haben.