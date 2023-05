Nach dem 9:3-Sieg KFC Uerdingen trennt sich von Damien Raths

Die Gäste aus Hamborn legten einen Blitzstart hin und gingen nach 50 Sekunden mit 1:0 in Führung. Rau hatte Gästespieler Mastrolonardo in der Mitte der Uerdinger Hälfte gefoult. Der Freistoß segelte in den Strafraum, wo Krystofiak keine Mühe hatte zu vollstrecken. Der KFC schüttelte sich kurz und kam nach einem schönen Angriff über die linke Seite durch Pascal Weber zum Ausgleich. Wer nun dachte, die Gastgeber würden das Heft jetzt in die Hand nehmen, wurde enttäuscht. Die Gäste blieben zunächst die bessere Mannschaft und nutzten in der elften Minute ihren ersten Eckball zur erneuten Führung. Als fünf Minuten später nach einem schnell vorgetragenen Angriff gar das 3:1 fiel, mussten sich die Blauroten lautstarke Missfallenskundgebungen von ihren treuen Fans anhören. Fast wäre die Partie nach nicht einmal einer halben Stunden schon entschieden gewesen. Ein Freistoß, von einem der besten Hamborner Kevin Menke, knallte an die Latte. Torwart Robin Udegbe wäre machtlos gewesen.