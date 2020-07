Rahmenterminplan steht : Trainingsauftakt des KFC Uerdingen am 10. August

Krefeld Eine Woche nach dem Saisonende in der 3. Liga herrscht nun auch Planungssicherheit, was den Auftakt der Saison 2020/21 betrifft. Uerdingens Trainer Stefan Krämer schmiedet bereits erste Pläne.

Als Trainer Stefan Krämer die Spieler des KFC Uerdingen 05 nach dem Saisonabschluss in den Urlaub verabschiedete, geschah dies unter Vorbehalt. Er konnte seinen Schützlingen nämlich nicht genau sagen, wann er sie wiedersehen will. Der Rahmenterminkalender des Deutschen Fußball-Bundes für die kommende Saison, der ansonsten immer schon zum Jahreswechsel steht, lag aufgrund der Corona-Pandemie nämlich noch nicht vor. Seit Freitag herrscht Klarheit: In der Dritten Liga beginnt die Saison am 18. September.