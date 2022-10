Nach dem Auswärtssieg bei Schwarz-Weiß : Trainer Voigt lobt Zimmermann

Krefeld Rechts in der Viererkette machte der Verteidiger in Essen einen guten Job. Der 1. Vorsitzende Damian Raths war mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden. Jetzt freut er sich auf das nächste Spitzenspiel.

Eitel Sonnenschein herrschte bei den Fans, den Verantwortlichen und der Mannschaft des KFC Uerdingen am Mittwoch gegen 21 Uhr nach dem 2:0-Sieg beim bisherigen Tabellenführer Schwarz-Weiß Essen . Während die Mannschaft noch lange tanzend vor dem Fanblock den Erfolg unter dem schummerigen Flutlicht im Stadion am Uhlenkrug feierte, strahlte der 1. Vorsitzende Damien Raths mit Geschäftsführer Christoph Lenz vor der Trainerbank um die Wette. „Das war ein ganz wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrent. Ich bin heute Abend sehr zufrieden, die Mannschaft hat sehr gut gespielt. Wer weiß, wo wir jetzt stehen würden, wenn wir in den Heimspielen nicht so viele Punkte verschenkt hätten“, sagte Raths mit zufriedener Miene.

Und welches Team am besten durch die vielen Englischen Wochen kommt, dürfte am Ende, wenn es um den Aufstiegsplatz geht, auch eine Rolle spielen. Um gut zu regenerieren, verlegte Trainer Voigt am Donnerstag die Trainingseinheit vom Sportplatz in die Räume von Factory Crefeld. Am Freitag steht dann eine leichte Trainingseinheit auf den Rasen der Grotenburg auf dem Programm. Für das Spiel gegen Hilden wird der Übungsleiter wahrscheinlich nur wenig rotieren. Am Mittwoch in Essen blieb etwas überraschend zunächst Gianluca Rizzo auf der Bank. Das begründete der Trainer so: „Gegen Homberg hat Luca sehr lange gespielt. Nach 70 Minuten hatte er leichte Luftprobleme. Die Saison ist noch sehr lang und deshalb hat er am Mittwoch nur einen Teileinsatz bekommen.. Ein Sonderlob bekam Phil Zimmermann, der auf etwas ungewohnter Position rechts in der Viererkette gespielt hatte: „Er hat gegen gute Gegenspieler viel Zweikämpfe gewonnen und sich auch nach vorne mit eingeschaltet.“