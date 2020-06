KFC-Trainer Krämer hat die Wahl : Christian Dorda in Mannheim gesetzt

Krefeld Der Verteidiger ist einer von drei Spielern, die beim Aufstieg vor zwei Jahren in Mannheim dabei waren. Auf ihn setzt Trainer Stefan Krämer, der in den kommenden Wochen von seinen Spielern deutlich mehr verlangt als guten Fußball.

Der größte Erfolg in der jüngeren Vereinsgeschichte des KFC Uerdingen liegt erst zwei Jahre zurück, doch es gehören nur noch drei Spieler dem Kader an, der im Mai 2018 Meister der Fußball-Regionalliga wurde und dann die beiden Relegationsspiele um den Aufstieg in die 3. Liga gewann: Alexander Bittroff, Christian Dorda und Rneé Vollath.

Das nächste Heimspiel bestreitet der KFC Uerdingen am Pfingstdienstag . Dann ist um 19 Uhr der SV Meppen zu Gast in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena. Es ist der erste so genannte Geisterspiel daheim.

Hingegen ist Christian Dorda gesetzt. Der linke Verteidiger ist der Dauerbrenner der Uerdinger. „Den stellst du auf und du weißt, was du bekommst“, hat Krämer einmal über ihn gesagt. Anders ausgedrückt: Solide, berechenbar, zuverlässig. Diese Eigenschaften werden benötigt, um in Mannheim zu bestehen. Doch wer Krämer kennt, der weiß, dass es nicht darum geht, zu bestehen, sondern zu gewinnen. „Ich will jedes Spiel gewinnen“, sagt er. Doch diese Plattitüde hat aus seinem Mund einen besonderen Klang. Krämer sagt das nämlich nicht nur, sondern er lebt diesen unbändigen Siegeswillen und diese pure Leidenschaft täglich vor.

Und diesmal? Die Vorzeichen sind natürlich andere. Der KFC spielt in der 3. Liga, das Feld der Aufstiegsaspiranten ist mit gleich elf Mannschaften selten groß und der Saisonendspurt mit elf Begegnungen in 36 Tagen ungewöhnlich hart. „Wir werden nicht nach jedem Spiel Hochrechnungen anstellen“, sagt Krämer. „Es geht auch nicht um die Aufstellung, sondern entscheidend ist, wie wir als Gruppe durch diese sechs Wochen kommen. Da müssen wir extrem professionell sein. Da kann nicht jeder machen, was er will, nicht essen, was er will. Da kommt es auf Ernährung und Regeneration an, damit die Spieler gesund und wir variabel bleiben. Die Summe all dessen entscheidet dann über Erfolg und Misserfolg.“ Ein erfolgreicher Auftakt beim Tabellenzweiten in Mannheim wäre dabei hilfreich.