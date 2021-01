Nach 1:1 in Magdeburg : KFC-Trainer Krämer ist mit dem Ergebnis nicht zufrieden

Krefeld Der KFC Uerdingen hat nach einem Rückstand beim 1. FC Magdeburg noch 1:1 gespielt und am Ende in Unterzahl einen Punkt geholt. Doch damit ist der Fußballlehrer nicht zufrieden und sagt auch warum.

Uerdingens Trainer Stefan Krämer: „Ich bin mit ganz vielen Sachen zufrieden, aber mir einigen auch nicht. Dazu gehört das Ergebnis, denn dieses Spiel können wir gewinnen oder müssen es sogar. Und das ist nicht ganz unerheblich, denn Fußball ist nun mal in erster Linie ein Ergebnissport. Wir schenken das Spiel in zwei Situationen her: Die erste ist das 0:1, das darf so nicht fallen. Und dann ist natürlich die gelb-rote Karte wegen Ballwegschlagens dumm, das war ein Bärendienst für die Mannschaft. Wir waren zu dem Zeitpunkt dominant und hätten noch 18 oder 20 Minuten gehabt, um das Spiel zu gewinnen. So mussten wir zu Zehnt verteidigen. Dann ist der eine Punkt wieder gut. Aber wenn ich das gesamte Spiel sehe, wie spielbestimmend wir sind, allein in der ersten Halbzeit 8:1 Ecken haben, dann ist der eine Punkt zu wenig.“