Nach Fehlereingeständnis : Uerdingens Trainer Stefan Krämer bestreitet Autoritätsverlust

Krefeld Der Trainer des KFC Uerdingen erklärt, warum er die 0:4-Niederlage gegen Wiesbaden auf seine Kappe genommen und sich schützend vor die Spieler gestellt hat. Und er nennt weitere Gründe für den schlechten Saisonstart.

„Beides ist falsch“, erklärte Krämer in einem ausführlichen Gespräch. „Ich glaube nicht, dass ich an Autorität einbüße, wenn ich einen Fehler eingestehe, im Gegenteil. Ich hatte der Mannschaft vor dem Spiel in der Kabine gesagt: Wenn es heute schief geht, stelle ich mich vor euch. Dabei geht es nicht darum, der Mannschaft ein Alibi zu geben, sondern junge Spieler zu schützen. Ich fasse mich zunächst einmal an die eigene Nase. Ich stehe an vorderster Front, auch wenn es nicht läuft. Das heißt natürlich nicht, dass wir intern die Dinge nicht deutlich ansprechen. Die Videoanalyse nach dem Spiel war schon knackig, da sind wir extrem kritisch. Ich denke, so muss es sein. Das ist ein guter Führungsstil, den mag ich.“