Trainer Stefan Krämer mit dem Auftakt zufrieden : „Es hat keiner geschludert“

Krefeld Das ist der erste Eindruck des Uerdinger Fußballlehrers Stefan Krämer nach den beiden ersten Trainingstagen. Er ist von der Hoffnung beseelt, dass die Saison in der 3. Liga fortgesetzt werden kann.

Frank Strüver hat sich bei der Videokonferenz mit den 19 anderen Managern der 3. Liga und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) ganz auf die Linie des KFC Uerdingen fokussiert. Die lautete: „Wir sind für die Fortsetzung des sportlichen Wettbewerbs unter maximaler Berücksichtigung der Gesundheitsfürsorge.“ Der KFC-Geschäftsführer ist mit dem Ergebnis der Sitzung zufrieden. „Die Stimmung war gut, wenn wir auch unterschiedlicher Meinung waren“, sagt er. Das drückt sich auch im Resultat der Abstimmung aus: zehn Vereine (SpVgg Unterhaching, den FC Ingolstadt, TSV 1860 München, Eintracht Braunschweig, den FC Bayern München II, F.C. Hansa Rostock, FC Würzburger Kickers, KFC Uerdingen, Viktoria Köln und den Chemnitzer FC) sind für die Fortsetzung des Spielbetriebs, sofern er von der Politik und den Behörden ermöglicht wird, acht (SV Waldhof Mannheim, 1. FC Magdeburg, Hallescher FC, FSV Zwickau, SC Preußen Münster, SG Sonnenhof Großaspach, FC Carl Zeiss Jena und MSV Duisburg) für einen Saisonabbruch, der 1. FC Kaiserslautern und SV Meppen haben sich enthalten. „Auch wenn das Bild nicht einheitlich ist, besteht eine mehrheitliche Meinung unter den Klubs, wie im Falle einer veränderten behördlichen Verfügungslage verfahren werden sollte“, sagt DFB-Vize Peter Frymuth. „Auf dieser Basis wird der DFB in seiner Funktion als Liga-Träger die weiteren Prüfprozesse und Maßnahmen angehen.“ Und Tom Eilers, Vorsitzender des Ausschusses 3. Liga, ergänzt: „Die Klubs der 3. Liga sind letztlich knapp mehrheitlich der einstimmig gefassten Empfehlung des Ausschusses gefolgt.“ Für ihn geht es darum, „die 3. Liga in ihrer Struktur als Profiliga zu erhalten und ihre Zukunft zu sichern“. Somit gibt es zwar keine Entscheidung, aber einen Fingerzeig.

Uerdingens Trainer Stefan Krämer und die Spieler sollte all das in ihren Bemühungen anspornen, möglichst bald wieder in Form zu kommen. Die ersten beiden Trainingstage hat der Fußballlehrer jedenfalls genossen. „Es hat großen Spaß gemacht“, berichtet Krämer. „Alle haben sich gefreut, sich wieder zu sehen – wenn auch mit Abstand.“ Denn das Training findet in stark abgewandelter Form statt, den Vorschriften entsprechend. Die Spieler kommen in Sportsachen zum Platz, duschen anschließend zu Hause und müssen auch ihre Sachen daheim waschen. „Alle Vorgaben werden eingehalten“, sagt Krämer, der mit der Fitness seiner Schützlinge zufrieden ist. „Unser Eindruck nach den beiden ersten Trainingstagen ist, dass keiner geschludert hat. Das zeigen auch die Pulswerte. Die sind alle sehr ordentlich.“