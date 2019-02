KFC Uerdingens neuer Trainer: Meier verblüfft mit Wissen über jeden Spieler

Krefeld Norbert Meier würde gerne mit dem KFC gegen Fortuna spielen - in der Bundesliga. Der neue Trainer des KFC Uerdingen verblüfft nicht nur mit dieser kleinen Träumerei, sondern auch mit seinem enormen Wissen über jeden einzelnen seiner neuen Spieler.

Es ist 15.30 Uhr, als Norbert Meier den Presseraum in der Grotenburg-Kampfbahn betritt. Eine Uhrzeit, die für Fußballfreunde von großer symbolischer Bedeutung ist. Es ist die traditionelle Bundesliga-Anstoßzeit. Absichtlich gewählt ist sie nicht, vielmehr hat es sich so ergeben, nachdem Meier den Tag zuvor mit seinem Trainerteam beisammen gesessen hat. Die Erkenntnisse, mit denen der neue Trainer des KFC Uerdingen verblüfft, kann er aber unmöglich in ein paar Stunden gesammelt haben. Nein, mit diesem ungeheuren Wissen über jeden einzelnen Spieler hat er auch den KFC-Präsidenten Mikhail Ponomarev schon verblüfft. Meier habe den Job bekommen „aufgrund seiner Vita, seiner Erfolge und weil wir in eine Richtung marschieren. Aber es hat mich auch überrascht, was er alles wusste, nicht nur die Namen der Spieler.“