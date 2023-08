Hamborn 07 kommt KFC Uerdingen bangt um den Einsatz von Gianluca Rizzo

Trainer Marcus John will den ersten Saisonsieg ebenso wie die Mannschaft. Dass sie neu zusammen gestellt ist, lässt er allerdings nicht als Erklärung für die schwache Leistung gelten: „Andere Vereine haben auch viele neue Spieler, die integriert werden müssen, und es klappt auf Anhieb. Deshalb tue ich mich immer etwas schwer, wenn es heißt, es braucht Zeit. Und ich will auch nicht auf Zeit spielen. Wir können es besser und haben es auch schon bewiesen. Wir haben uns gut zusammengefunden, es aber in den beiden Meisterschaftsspielen noch nicht bewiesen.“