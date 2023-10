Zu Gast bei DJK Adler Union Frintrop KFC Uerdingen will im sechsten Anlauf endlich gewinnen

Marcus John war am Freitag Nachmittag happy. Nicht nur, weil seine Mannschaft nach dem 0:0 in der Meisterschaft den TVD Velbert im Pokal nun mit 3:0 besiegt und das Viertelfinale erreicht hat, sondern weil er am Abend in Hüls auf Kunstrasen unter Flutlicht trainieren durfte. „Hauptsache, wir haben Licht und Kabinen“, sagte John erfreut. Was für andere Vereine selbstverständlich ist, wird beim KFC Uerdingen mit großer Dankbarkeit geradezu gefeiert. Der Umzug nach Hüls war notwendig, weil der SV Oppum nicht bereit war, zu tauschen und vom Kunstrasen auf den Rasen auszuweichen. Das ist ein eindeutiges Zeichen für zwei Dinge: der KFC ist in Oppum allenfalls unfreiwillig geduldet und die beiden zusätzlich aufgestellten Leuchtmasten völlig unzureichend.