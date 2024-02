Sonntag bei Sportfreunde Hamborn 07 KFC Uerdingen muss seine positive Auswärtsserie fortsetzen

Damit ist die Zielsetzung vor dem ersten Meisterschaftsspiel des Jahres, dem zweiten der Rückrunde, völlig klar: In der Begegnung bei den Sportfreunden Hamborn 07 (Sonntag, 15 Uhr) wäre alles andere als ein Sieg eine Niederlage; ein Dämpfer, den die Blau-Roten in ihrer Situation überhaupt nicht gebrauchen können. Und natürlich ist die Aufgabe vom Papier her durchaus zu lösen, denn die Duisburger sind Drittletzter und rangieren somit auf dem ersten Abstiegsplatz. Daher werden die Löwen natürlich kämpfen, zumal es für sie das Spiel des Jahres ist. „Das ist eine konterstarke Mannschaft“, warnt John – jedoch eher weniger vor dem Gegner, dessen Spieler nicht über die Qualität derer der Gäste verfügen, als vielmehr vor eigenen Fehlern.