KFC-Trainer Frank Heinemann im Interview: „Die Spieler können mich weiter duzen“

zur person

Frank Heinemann ist ein echter Bochumer Jung. Am 8. Januar 1965 in der Stadt geboren, wechselte er bereits 1976 als Jugendlicher um dortigen VfL. 1983 schaffte er den Sprung in die zweite und 1986 dann in die erste Mannschaft. Bis 1996 bestritt der Mittelfeldspieler insgesamt 216 Ligaspiele, erzielte dabei 15 Tore. Er blieb seinem VfL treu, denn es folgten 15 weitere Jahre als Co-Trainer in Bochum, ehe er als Co-Trainer zum Hamburger SV wechselte. An der Seite von Norbert Meier folgte 2016 ein Engagement bei Darmstadt 98 und später beim 1. FC Kaiserslautern.

Privat ist er seit 30 Jahren verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder, 22 und 26 Jahre. Im Urlaub zieht es ihn zu ausgiebigen Wanderungen mit seiner Frau in die Berge Mallorcas. Auf dem Teller ist Pasta seine bevorzugte Speise.