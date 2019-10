KFC-Trainer Daniel Steuernagel : „Wir wollen viel erreichen“

Krefeld Daniel Steuernagel ist Trainer des KFC Uerdingen und hat damit sein nächstes Etappenziel erreicht: die Dritte Liga. Die Endstation soll das aber aber noch nicht sein.

Daniel Steuernagel weiß, auf wen er sich verlassen kann: auf seine Frau Dagmar. Kaum war er in Uerdingen angekommen, kam auch schon die App: Hattest Du eine gute Fahrt? „Sie ist halt um mich besorgt“, sagt der neue Trainer des KFC Uerdingen, was ihm keineswegs unangenehm ist. Und weil die beiden ein gutes Team sind, haben sie in den vergangenen Tagen natürlich auch viel über die berufliche Entscheidung gesprochen. Seine Frau hat ihn in der Entscheidung bestärkt, weil sie gespürt hat, dass er Feuer und Flamme ist. „Ich hatte super Gespräche“, berichtet Steuernagel. „Mit Stefan Reisinger, Stefan Effenberg und Herrn Ponomarev.“ Die negativen Schlagzeilen, für die der KFC zwischenzeitlich gesorgt hatte, hatten keinen Einfluss auf die Entscheidung des Fußballlehrers, der seine Lizenz im März 2018 erworben hat: „Der Verein hat unheimlich viel geschafft, ist zwei Mal in Folge aufgestiegen. Das ist eine reizvolle Aufgabe, vor allem aber hat die Chemie sofort gestimmt.“