Am Sonntag gegen Bayerns Amateure : KFC-Trainer Steuernagel hat in der Offensive die Qual der Wahl

Darf Stürmer Osayamen Osawe am Sonntag gegen Bayern München II von Beginn an ran? Foto: Stefan Brauer

KFC Uerdingen will gegen Bayern München II Revanche für das 1:2 im Hinspiel. Gleich neun Spieler sind nicht einsatzfähig. In der Offensive hat Trainer Daniel Steuernagel dagegen mehrere Optionen.

Zum Meisterschaftsauftakt nach dem Ende der Winterpause erwartet der KFC Uerdingen am Sonntag, (14 Uhr, Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf) den FC Bayern München II. Die Uerdinger, die seit fünf Spielen ungeschlagen sind und den Anschluss an Platz drei hergestellt haben, bezeichnen die Begegnung als richtungsweisend. „Die ersten Spiele sind entscheidend“, sagt Trainer Daniel Steuernagel.

Die Qual der Wahl haben Teamchef Stefan Reisinger und Steuernagel in der Offensive. Torjäger Tom Boere ist gesetzt. Bleibt die Frage, ob von Beginn an in Osayamen Osawe ein zweiter Stürmer aufläuft oder er zunächst als Joker auf der Bank bleibt. Entsprechend dürften zwei oder drei offensive Mittelfeldspieler beim Anpfiff auf dem Rasen in Düsseldorf stehen, der bereits vergangenen Samstag beim Spiel der Fortuna gegen Bremen nicht gut aussah. Für die Positionen bieten sich Boubacar Barry, Roberto Rodriguez, Patrick Pflücke und Ali Ibrahimaj an.