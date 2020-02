Aufgrund ungenügender Einstellung : KFC verspielt die nächste Chance

Auch Osayamen Osawe kam nicht an Oliver Steurer vorbei, der es seinen ehemaligen Mannschaftskameraden zeigte. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Die Uerdinger unterliegen dem Abstiegskandidaten Preußen Münster verdient mit 0:2, weil es an der notwendigen Leidenschaft fehlt. Das ist ärgerlich, weil der Kontakt zur Spitze möglich gewesen wäre.

Was ist in nur einer Woche passiert? In Ingolstadt präsentierte sich der KFC Uerdingen mit einer Mannschaft, die gewillt war, zu gewinnen. Es war ein Team, das alles gab und dafür am Ende mit einem 1:0-Sieg drei Punkte gewann.

Gegen den Abstiegskandidaten Preußen Münster ließen die Uerdinger all das, was sie acht Tage zuvor ausgezeichnet hatte, vermissen. Der KFC war nicht wieder zu erkennen. Den Westfalen – wahrlich nicht mit überragenden Spielern gesegnet – reichte eine willensstarke, gallige Leistung zum verdienten 2:0-Erfolg.

Nach einer ereignisarmen halben Stunde sorgte ein Pfiff von Schiedsrichter Alexander Sather für die erste große Chance. Der Unparteiische entschied auf Foul, obwohl Christian Dorda klar den Ball spielte. Münster nahm das Gastgeschenk an, was den Preußen mit ihrem aus Fünfer- und davor agierender Viererkette in die Karten spielte. Gegen die ideenlosen Uerdinger lauerten sie nach der Pause auf den entscheidenden Konter. Den gab es, als Franck Evina nicht energisch zum Ball geht, Adam Matuschyk auf ein Foul verzichtet und Jan Kirchhoff sich zum wiederholten Mal umspielen lässt.

„Es war genau das Spiel, das wir erwartet hatten“, sagte Trainer Daniel Steuernagel. „Wir sind sehr enttäuscht. Wir hatten zu viele Ballverluste und zu wenig Tempo. Dass wir einen Elfer gegen uns bekommen haben, der keiner war, passte dazu Das war zu wenig. Wir hatten heute zu viele Ausfälle. Wir haben eine große Chance verpasst. Das ist sehr ärgerlich. Preußen wollte den Sieg einfach mehr.“

Pechvogel Christian Dorda war nach der Niederlage aufgebracht. „Ich habe ganz klar den Ball getroffen“, schimpfte er. „Der Schiedsrichter war heute wieder bodenlos. Er redet viel und will immer nur Respekt, da wäre eine respektable Leistung hilfreich. Wir bekommen nie solche Geschenke von Schiedsrichtern.“ Dorda war aber fair genug, nicht allein dem Schiedsrichter die Schuld zu geben: „Es gibt immer entscheidende Momente in einem Spiel: Der elfemeterpfiff war einer, dass wir im Gegenzug den möglichen Ausgleich nicht machen, ein anderer.“

Tom Boere hatte ihn auf dem Fuß. Doch der Niederländer ist nur noch ein Schatten vergangener Tage. Auch im siebten Spiel in Folge ging er leer aus. Es war ein Zeichen mangelnden Selbstvertrauens und fehlender Konzentration, dass er sich den Ball vom linken erst auf den rechten Fuß legte, anstatt sofort zu schießen. Boere, der im Herbst gut eingeschlagen und sich mit acht Treffern in elf Spielen als Torjäger in Szene gesetzt hatte, verspielt in diesen Tagen seine Reputation und Chancen auf eine Vertragsverlängerung.

Da ist er aber nicht der einzige. Trainer Steuernagel sprach von zu vielen Ausfällen, ohne Namen nennen zu wollen. Gegen Preußen Münster gehörten neben Boere auch Jan Kirchhoff, Manuel Konrad, Franck Evina und Christian Kinsombi dazu. „Die Einstellung war von Anfang an nicht da“, gestand Adam Matuschyk. „Das war zu wenig, vorne und hinten.“

Dass spielerisch etwas nicht gelingt, kann passieren. Dass es jedoch an der richtigen Einstellung fehlt, darf Profis nicht so einfach verziehen werden.